İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir 'erozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. CHP'nin milletvekili sayısı Özdemir ile 128'e yükseldi.ANKARA (İGFA) - 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterilen Nimet Özdemir İYİ Parti’nin 44 milletvekilinden biri olarak TBMM'ye girmiş, daha sonra partisinden istifa etmişti.

Milletvekili Özdemir, bugün itibariyle resmi olarak CHP saflarına katıldı. Özdemir'e rozeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından partinin grup toplantısı öncesi takıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özdemir ile ilgili, "Nimet Hanım iş dünyasında başarıları olan, İYİ Parti'de milletvekilliği yapan bir süredir bağımsız devam eden bir vekilimiz. Kadın hakları, hayvan hakları için mücadele veren biri. Bir süredir baba ocağı CHP'ye dönmek istiyordu. Bugün de buradalar, örgütümüzü temsil edecekler" dedi.

CHP'li Milletvekili Nimet Özdemir ise, tören sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin üyesi olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Çıkılan kutlu iktidar yolunda, Kuvay-i Milliye ruhuyla, Milletimizle elele, adalet ve masumların hakkını sizlerle beraber savunmak istiyorum! Ben İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir olarak, önceliğim her zaman Milletim Devletim Bayrağım Vatanım olacaktır. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.