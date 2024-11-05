İYİ Parti Mardin il Başkanı Süleyman Akar, Kayyum uygulamasının millet iradesinin gaspı anlamını taşıdığını ve buna İYİ Parti olarak karşıyız" dedi. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar,CHP Esenyurt ve DEM Partili Mardin Büyüksehir Batman il ve Halfeti ilçe belediyelerine kayyum atanmasına etpki gösterdi.

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Mardin,Batman ve Sanliurfa'da belediyelere kayyum atanmasina toplumsal barışa zarar vereceğini söyledi.

TBMM Gurup başkanımız Sayın Turhan Çömez TBMM de gazetecilere ifadesi ile doğru bulamadıklarını kaydeden eden Akar", Millet iradesiyle seçilmiş kişilerin Seçimden 7 Ay sonra yargı göz ardı edilerek, hukukun evrensel prensipleri göz ardı edildi. Görevlerinden alınmasını doğru bulmuyoruz. Elbette yargı görevini yapmalı ve bunu yaparken de hakkaniyetten ve evrensel hukuk kurallarından ayrılmamalı. Ancak kayyum uygulaması millet iradesinin gaspı anlamını taşır" dedi.

Görevden uzaklaştırılan Belediyelerdeki Başkanlarin yerine o belediyenin Meclis üyeleri içinden Yeni Başkan seçilmesi gerektiğini altını çizen Akar", Belediye meclisine seçim yaptırmadan direk Kayyum atanmasını parti olarak doğru bulmuyoruz. Öte yandan işlenen bir suç var ise onunla ilgili gereken hukuk içinde hakkaniyet ile yapılmalıdır. Eğer kayyum müessesini çalıştıracaksanız,TBMM Gurup Başkanımız Sayın Turhan Çömez günlerdir dile getiriyor. Bu ülkede yavrular özel hastanelerde adete ölüme terk edildi. Buna dair bilgiler Sağlık Bakanlığının elinde vardı. Siz bu onlarca hastaneye gidip kayyım atamıyorsunuz milletin seçtiği iradeye kayyum atıyorsunuz"ifadelerini kullandı.

Adeta Kayyumlar ülkesi haline geldiklerini vurgulayan Akar",Eğer kayyum atayacaksanız, Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı listede devlete milyonlarca hatta milyarlarca vergi borçlarını zamanında yatirmayan şirketlere kayyum atılmalıdır. Bu kadar büyüklükteki vergi borç ödemeleri vaddeleri geçtiği halde zamaninda müdahale etmeyen bu şirketlerin faaliyetlerinin devam etmesine engel olamayan defterdarlar vergi dairesi müdürlerini görevden alınarak haklarinda yasal işlem başlatılmalıdır. Veya Bununla ilgili yasal bir düzenleme yaparak, gelecekte buna benzer bir durumun tekrar etmemesi için tedbir alınmalıdır Belediyelere kayyum atamalarında siyasi saik ile davranılmamalı. Hukuk devletinde milletin seçim ile gelen iradesi seçim ile gitmelidir"şeklinde tepkisini gösterdi.