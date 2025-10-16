İYİ Parti İpsala İlçe Başkanı Hasan Küçükvural ve yönetim kurulu mazbatalarını teslim alarak görevine başladı. Küçükvural, Cumhuriyetin korunması ve Türk milletine bağlılık vurgusu yaparak, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözleriyle birlik mesajı verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala’da yapılan törenle, Hasan Küçükvural ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını teslim aldı. Böylece yeni yönetim resmen görevine başladı.

CUMHURİYET VE MİLLET VURGUSU

Mazbata teslim töreninde konuşan İlçe Başkanı Hasan Küçükvural, Cumhuriyetin korunması ve Türk milletine olan bağlılığını vurgulayarak, “Ne olursa olsun; Türk Milleti dışında bir aidiyetimiz olmayacak. Cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa etmek dışında bir kavgamız olmayacak” dedi.

“NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE” MESAJI

İYİ Parti İlçe Başkanı Küçükvural, sözlerini “Sözümüzse dün, bugün ve daima aynı olacak: Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadeleriyle tamamlayarak salondan büyük alkış aldı.

Mazbatalarını alan İYİ Parti İpsala yönetim kurulu üyeleri, İpsala’da yeni döneme heyecanla başladıklarını belirterek, birlik, dayanışma ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma mesajı verdi.