Edirne'de Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve beraberindeki heyet, TOBB Proje Okulu Keşan MTAL’i ziyaret etti. Ziyarette, okulun yürüttüğü AB projeleri ve bölgedeki eğitim-istihdam çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Meclis Üyesi Göksel Aktaş, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ile birlikte TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, TOBB Proje Okulu Keşan MTAL Müdür Yardımcısı Serkan Salmaz da heyete eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, okulda yürütülen AB projeleri ve eğitim faaliyetleri hakkında Keşan Kaymakamı Aziz Mercan’a detaylı bilgi verildi.

Heyet, okulun yürüttüğü projelerin hem öğrencilerin mesleki gelişimine hem de bölgedeki istihdam olanaklarına katkı sunduğunu vurguladı.

KEŞAN TSO’DAN BÖLGESEL EĞİTİM VE İSTİHDAM VURGUSU

Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, kurum olarak bölgeye katkı sağlayacak her türlü proje ve çalışmayı desteklediklerini belirtti.

“Keşan TSO olarak bölgemizin eğitim ve istihdam alanlarını artıracak proje ve çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.