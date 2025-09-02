İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’nın 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği STK ziyaretleri öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan açıklamalarda bulundu.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği “Bursa STK Ziyaretleri” programı öncesinde il binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da katıldı.

Türkkan, konuşmasında Bursa’nın sanayi ve tekstil kimliğine dikkat çekerek, “Bursa deyince akla gelen ilk şey tekstil. Ancak tekstil gibi istihdam odaklı sektörlerin sonu görünüyor. Türk sanayisi evrim geçiriyor ve bu dönüşüm sosyo-ekonomik kırılmaları da beraberinde getiriyor” dedi.

Türkiye’nin uzun süredir ekonomik krizlerle mücadele ettiğini belirten Türkkan, inovatif ve teknoloji yatırımları yerine beton yatırımlarına yönelmenin ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade etti. “Beton kafalıların tercihi sadece betondur, çünkü rant orada görülüyor” sözleriyle mevcut yatırım politikalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen Türkkan, bu sistemin otoriter bir rejimin anahtarı haline geldiğini savunarak, “Bir lale devri yaşandı ama sonunda ciddi bir krize sürüklendik” dedi. Sosyolojik açıdan halkın karar alma süreçlerinden uzaklaştığını ve biat kültürünün yaygınlaştığını vurguladı.

Bursa’daki yatırımların gözlemlendiğini ancak teknolojik ilerlemenin yetersiz kaldığını belirten Türkkan, hukuksal güvensizlik ve insan hakları ihlallerinin ekonomik gelişimi engellediğini söyledi. “Türkiye, iktidarın muhalif gördüğü kişilerin malına el koyabildiği bir ülke haline geldi. Bu da yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesini imkansız kılıyor” ifadeleriyle yatırım ortamına dair eleştirilerini dile getirdi.