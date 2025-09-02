Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’nın bilim yuvası olacak, bu alanda şehir tarihinin en büyük projesi Bilim Merkezi için ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Yusuf Alemdar’ın girişimleriyle proje aşamasından, yapım aşamasına geçtiği şehirde ilk olacak Bilim Merkezi’nde önemli bir gelişme yaşandı.

İLK KAZMA VURULDU

alemdar, projenin inşa edileceği donatım mevkii saski teknik birimler arazisi, eski itfaiye binası yanındaki 7 bin 500 metrekarelik alanda ilk kazmanın vurulduğunu ve inşa için çalışmaların resmen başladığını duyurdu.

Alemdar, bu projenin bir bina değil gençleri geleceğe hazırlayacak bir bilim yuvası olacağını altını çizdi.

“ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK”

Alemdar, “Gençlerimizin ufkunu açacak Bilim Merkezi projemizin ihale sürecini tamamladık ve hamdolsun inşa çalışmalarına kazı dolgu çalışmaları ile başladık. Sakarya’mıza kazandıracağımız bu önemli eser, sadece bir bina değil, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanacağı bir bilim ve teknoloji yuvası olacak. Burada gençlerimiz deneyerek öğrenecek, araştıracak, kodlayacak, tasarlayacak ve hayallerini gerçeğe dönüştürecek” dedi.

BİLİMDE ÖNCÜ ŞEHİR SAKARYA…

Bu adımlarla Sakarya’yı bilimde öncü şehirlerarasında yer almasını hedeflediklerini vurgulayan Alemdar şöyle dedi: “Bilim Merkezi’miz, Sakarya’nın yarınlarını şekillendirecek nesillere ilham kaynağı olacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, şehrimizi bilimde de öncü şehirlerden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu eser, Sakarya’nın geleceğine atılmış en güçlü adımlardan biri olacak. Şimdiden şehrimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

GENÇLER ARAŞTIRIP UYGULAYACAK, MİLAT OLACAK

Sakarya için ilk olacak merkezde çocuklar ve gençler bilim ile buluşacak, büyüyecek ve ülkenin geleceğine yön verecek bilim insanları bu çatı altında yetişecek.

Gençler bu çatı altında araştıracak, öğrenecek, üretecek ve binlerce buluşu hayata geçirecek.