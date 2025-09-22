Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, su kaynaklı acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Sakarya Nehri’nde nefes kesen bir su üstü arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olası vakalara karşı hazırlıklarını artırmak amacıyla Sakarya Nehri üzerinde kapsamlı bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında itfaiye erlerine su üstü arama ve kurtarma eğitimi verilirken, itfaiye ekiplerinin zorlu su koşullarında etkin ve koordineli bir şekilde müdahale edebilme becerileri geliştirildi.

Senaryo gereği, nehirde mahsur kalan kişilere ulaşma, ilk müdahale ve güvenli tahliye gibi kritik aşamalar başarıyla uygulandı ve bu anlar nefes kesti.

Konuya ilişkin açıklama yapan İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Su kaynaklarında meydana gelebilecek vakalara karşı hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek için düzenli aralıklarla eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatlar, itfaiye erlerimizin sahadaki reflekslerini geliştirmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verdi.