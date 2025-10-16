Maltepe Belediyesi’nin ekim ayındaki Güz Gezileri kapsamında dün Yerebatan Sarnıcı Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı ziyaret edildi. Profesyonel rehber eşliğinde ücretsiz organize edilen geziye Maltepe’nin 18 mahallesinden vatandaşlar katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Gezi, Ayasofya Soğukçeşme Sokak’ta bulunan, Bizans İmparatorluğu’nda dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen Milyon Taşı’nın yanındaki, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere 6. yüzyılda inşa edilen Yerebatan Sarnıcı’na ziyaretle başladı.

Taş merdivenlerle sarnıca inen vatandaşlar 21. yüzyıldan 6. yüzyıla tarihi bir yolculuğa çıktı. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışması yaptığı sarnıçta rehberin anlattığı Medusa heykellerinin öykülerini ilgiyle dinlediler. Ziyaretçiler gezide sarnıcın duvarlarını, sütunlarını ve mekânsal özelliklerini tanıdı. Katılımcılar, sarnıcın gizemli ve etkileyici atmosferinde sunulan sanatçı Ali Abayoğlu’nun “Denizanası” ve Muzaffer Tuncer’in “İnziva” adlı eserleri eşliğinde bol bol fotoğraf çektiler.

ŞEREFİYE SARNICI’NDA DİJİTAL GÖSTERİ

Gezinin ikinci adresi Bizans İmparatoru 2. Theodosius zamanında 408- 450 yıllarında yapıldığı öngörülen Şerefiye Sarnıcı oldu. Katılımcılar, dünyanın 360 derece projection mapping sisteminin entegre edildiği en eski yapı olma özelliğini taşıyan sarnıçta “Su Medeniyeti İstanbul” isimli mapping gösterimiyle sıra dışı bir müze deneyimi yaşadı. Vatandaşlar, İstanbul’un su yollarını, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları dönemlerini, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu dijital bir yorumla sarnıç duvarlarına yansıtan gösteriyi ilgiyle izlediler.