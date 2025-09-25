İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son 10 günde 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 808 kg uyuşturucu, 1,5 milyon hap ve 600 kg katkı maddesinin ele geçirildiğini duyurdu. 13 şüpheli tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son 10 günde 5 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarını açıkladı.

Operasyonlarda 808 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap, 600 kilogram katkı maddesi ele geçirilirken, 13 şüpheli tutuklandı.

Müdür Yıldız, İstanbul’un sokaklarında zehir tacirlerine geçit vermeyeceklerinin altını çizerken, "Gençliğimizi ve neslimizi koruma yolunda en büyük gücümüz, İstanbul halkımızın desteğidir” diyerek bu konuda zehir tacirleriyle kararlı mücadelelerini yineledi.