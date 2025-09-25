Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelsiz şehir vizyonuyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Özel bireylere ve ailelerine her alanda destek veren Büyükşehir, Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalarına yeniden başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin fiziksel, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçireceği

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi yeniden hızlanıyor. Büyükşehir tarafından özel bireylerin sosyalleşmesi ve hayatta daha aktif rol alabilmesi için projelendiren Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Gebze Millet Bahçesi’nde hizmete girecek.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Yeni yüklenici firmanın çalışmalara başladığı Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde şuan şantiye alanında düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bunun yanı sıra eksik kalan duvarların örme işleri ile çatı kaplama işlerine başlandı. Ayrıca yapının mekanik altyapı testleri de çalışmalar kapsamında gerçekleştiriliyor.

Özel bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerinden faydalanabilecekleri Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Buna göre merkezde engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak.

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

ÇOK AMAÇLI SALON VE KÜTÜPHANE

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.