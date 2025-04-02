İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Bayramı tatiline özel olarak düzenlediği “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği”, İstanbullular için eğlenceli atölyeler, gösteriler ve konserlerle sürüyor. Etkinlikler, bugün de renkli içeriklerle Saraçhane Parkı’nda devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Saraçhane Parkında başlatılan Özgürlük ve Demokrasi Şenliği, bayram tatili süresince devam ediyor. 9 gün boyunca sürecek şenliklerle oyun parkurlarından illüzyon gösterilerine, kukla tiyatrosundan atölye çalışmalarına kadar birçok içerikle çocuklar doyasıya eğleniyor.

Çocuk etkinlikleri, her gün 12.00-18.00 saatleri arasında devam ediyor. Saraçhane Parkı’ndan başlayıp, Müzede Gazhane, Dijital Deneyim Merkezi ve Çubuklu Silolar'a kadar uzanan farklı noktalarda çocuklara özel oyunlar, atölyeler ve eğitici etkinlikler gerçekleşiyor. Çocuklar burada hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyor.

Gün boyunca çocuklara yönelik hazırlanan renkli etkinliklerin ardından, akşamları her yaştan katılımcıyı bekleyen söyleşiler ve konserler var.