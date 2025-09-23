İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro inşaatlarında rekor kırdı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, seçilmiş belediye başkanı İmamoğlu'nun vizyonuyla 10 metro hattının devreye alındığını kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, kurumun seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vizyonuyla hayata geçirdiği sosyal belediyecilik anlayışının geldiği noktayı kamuoyu ile paylaştı.

CHP Genel Başkanları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş’ın da katıldığı basın toplantısı, İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde düzenlendi.

“Ekrem Başkanımız, 2019 yılında İBB Başkanı olarak seçildiğinde, İstanbullular, çok uzun zaman sonra yeniden halkçı belediyecilik ile tanıştı” diyen Başkanvekili Nuri Aslan, “Metro yapımında rekor kırıldı. Kentin dört bir yanında altyapı yenilendi. Kamuya ait alanlar yeniden halkın kullanımına kazandırıldı. İstanbul’u halkçı belediyecilik anlayışıyla tanıştıran, 16 milyonu eşit biçimde kucaklayan, çocukları, gençleri, kadınları, haneleri düşünen, gece-gündüz durmadan çalışan, hizmetleriyle tüm Türkiye’ye örnek olan Ekrem Başkanımız, tam 186 gündür hakkında hiçbir kanıt olmaksızın tutuklu. Evrensel hukuka sığmayan bu durum, kadim kültürümüze de yakışmıyor, halkımızın vicdanını da derinden yaralıyor. Ama biliyoruz ki bugünler geçecek,” ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle beraber, duran metro inşaatlarının tamam yeniden devriye alınmış ve aynı anda 10 metro inşaatı yapılan bir şehir olarak dünya literatürüne geçmiştir" diyen Aslan, "Onun 7 tanesini Ekrem İmamoğlu Bey görevdeyken, burada açmıştı. Ama onun bıraktığı emanete tam sahip çıkan arkadaşlarımızla beraber yol yürümeye devam ediyoruz. Sancaktepe- Sultanbeyli metromuzu Ocak ayı içinde açmış olacağız. Bir diğer metromuzu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metromuzu da 2026 Mayıs ayında inşallah açmış olacağız. Şu anda Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızda deneme sürüşleri devam ediyor. Bir süre sonra Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında da deneme sürüşlerimize başlayacağız.” diye konuştu.