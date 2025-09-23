Alzheimer hastaları ve yakınları için örnek bir merkez olan Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, Dünya Alzheimer Günü’nde özel bir programa ev sahipliği yaptı.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nden faydalanan hasta ve hasta yakınlarını bir araya getirdi.

Ulubatlıhasan Kafe Karatay’da düzenlenen programa Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Müdürü Semra Baral ile alzheimer hastaları ve hasta yakınları katıldı.

FİGEN GÜNEY: MERKEZ 10’UNCU YILINA GİRİYOR

Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin 2016 yılında açıldığını ve on yıla yakın bir hizmet verdiğini söyledi.

Merkezin hasta ve hasta yakınlarına kesintisiz hizmet sunduğunu belirten Güney, üniversitenin de destekleriyle çok sayıda öğrencinin merkezde staj yaptığını ifade etti. Figen Güney konuşmasında şu açıklamalara yer verdi; “Burada önemli bir hizmet veriliyor. Bu merkez sayesinde hem hastalar günlük yaşamlarını daha kaliteli sürdürebiliyor hem de yakınları nefes alma imkanı buluyor. Şehrimiz adına kıymetli bir kazanım olan bu hizmeti sağlayan Karatay Belediye Başkanımız olmak üzere hayırseverlerimize, il sağlık müdürümüze, halk eğitim merkezi müdürümüze, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize ve Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz.”

BAŞKAN KILCA: ALZHEIMER MERKEZİ İÇİN YENİ HEDEFLERİMİZ VAR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Alzheimer hastaları ve yakınlarına yönelik yürütülen çalışmalara değinerek, Türkiye Alzheimer Derneği ve yönetimine, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, üniversite, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler, valilik ve kaymakamlığa teşekkürlerini iletti.

Başkan Hasan Kılca, Alzheimer hastalığının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, günümüz yaşam koşulları ve yaşlanma sürelerinin uzamasının bunun başlıca nedenleri arasında olduğunu ifade etti. Başkan Kılca, merkezin sınıf sayılarını artırmayı ve binasını büyütmeyi hedeflediklerini kaydederek, hasta ve hasta yakınlarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

VALİ AKIN: ÖRNEK BİR REHABİLİTASYON MERKEZİ

Konya Valisi İbrahim Akın, toplumda hızla artan Alzheimer hastalığına dikkat çekerek bu alanda verilen hizmetlerin önemini vurguladı. Vali Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ve tüm paydaşları Alzheimer Merkezi’ne yönelik çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek, hastalar ve yakınları için yürütülen hizmetlerin büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Vali İbrahim Akın, Karatay Belediyesi’nin park, bahçe ve yol gibi çalışmaların ötesinde insana dokunan projeler ürettiğini belirterek şunları söyledi; “Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi çok güzel hizmet veriyor. Yine Karatay Belediyesi bu merkez kadar önemli olan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de tamamladı. Bu merkez, ülkemizde örnek kabul edilebilecek bir rehabilitasyon merkezi oldu. Bakanlığa devri gerçekleştirildi, teftişi tamamlandı. Resmi açılışı da kısa süre içinde yapılacak.”

Vali Akın; “Bu hizmetlere katkı veren belediye başkanımız ve ekibi başta olmak üzere, dernek yöneticilerimize ve kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Zira bu tür hizmetler sevgi ve hizmet aşkı olmadan yürütülemez.” dedi. Vali Akın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri ile birlikte devletin tüm imkanlarının Alzheimer hastaları ve aileleri için seferber edildiğini dile getirerek, “İnşallah bu hizmetler daha da gelişecek ve artacaktır.” ifadelerini kullandı.

HASTA YAKINLARI MERKEZİ ANLATTI

Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nden faydalanan hasta yakınları, merkezin kendileri için büyük bir destek olduğunu belirterek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Merkezin açılışından bu yana gönüllü olarak görev aldığını ifade eden Medine İleri, annesinin de Alzheimer hastası olduğunu belirterek şunları söyledi; “Annem ilk kayıt olanlardan biriydi. Sabah getirip akşam alıyorduk. Bu süreçte merkezin ne kadar önemli olduğunu birebir yaşadık. Hem anneme hem bize çok büyük katkı sağladı. O yüzden gönüllü olarak da elimden gelen desteği veriyorum.”

Eşinin hastalığı sebebiyle zorluk yaşadıklarını dile getiren Esin Çelebi Bayru ise, “Karatay Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Alzheimerlılar Derneği’nin ortaklığında kurulan bu merkez sayesinde eşim haftada iki gün terapi niteliğinde etkinliklere katılıyor. Sabah evden alınıp akşam tekrar bırakılıyor. Eşim kısa zamanda çok olumlu değişim gösterdi. Burada verilen hizmetler bizim için çok kıymetli.” dedi.

Çanakkale’den gelerek babasını merkeze kayıt ettiren Ayşe Nihal Laçinkaya da merkezin sağladığı imkanlardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi; “Bir buçuk aydır merkezden faydalanıyoruz. Daha ilk günden hemşirelerimiz, müdire hanım ve çalışanlar çok samimi karşıladı. Babam da ilk günden itibaren çok sevdi. Karatay Belediyesi’nin sağladığı servis imkanından yararlanıyoruz. Çanakkale’de bu kadar kapsamlı bir hizmet yok. Babam sosyalleşti, yapılan aktivitelerle çok olumlu gelişmeler gösterdi. Bu hizmeti sunan herkese teşekkür ediyoruz.”

Merkezin faydalarını aktaran bir diğer hasta yakını Neriman Eryavuz ise, “Karatay Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen bu hizmet bizim için çok kıymetli oldu. Babamda çok güzel değişimler gözlemliyoruz. Hepimiz çok mutluyuz.