İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin en eski ve en yoğun metro hattı olan M1 Yenikapı–Atatürk Havalimanı hattında viyadükleri depreme karşı güçlendiriyor. 35 yıllık hizmet süresini tamamlayan hattın Davutpaşa, Merter ve Dünya Ticaret Merkezi viyadüklerinde çalışmalar devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı, M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı’ndaki viyadüklerde deprem güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’un en yoğun metro hattında yer alan Davutpaşa, Merter ve Dünya Ticaret Merkezi viyadükleri milyonlarca İstanbullunun güvenli ulaşımı için yeni yönetmelik standartlarına uygun hale getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, M1 metro hattının viyadüklerinin depreme karşı güçlendirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İBB TARİHİNDE BİR İLK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarihinde ilk defa bir metro projesinde depreme karşı güçlendirme yaptığının altını çizen Alpkökin, "Fen İşleri Dairemiz birçok köprü ve viyadükte güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ama burası biraz özel. İlk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir metro projesinde depreme karşı güçlendirme yapıyor. Bu çok önemli bir nokta. M1 dediğimiz Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattı İstanbul'un ilk metrosu. 1989 yılından itibaren 2014'e kadar etaplar halinde açılan ve 21 km uzunluğunda bir hattımız burası. 18 istasyona sahip ve şu an üzerinde 400 binin üzerinde yolculuğu olan İstanbul'un en yoğun hatlarından bir tanesi" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR YÜZDE 85 SEVİYESİNDE

Çalışmaların Merter ve Dünya Ticaret Merkezi bölgelerinde yüzde 85 seviyesine ulaştığını, Davutpaşa’da ise sürecin başladığını söyleyen Alpkökin, “Sıfırdan yapmaktansa böyle güçlendirmeler inanın çok daha meşakkatli. Çok daha zor oluyor. İğne oyası gibi demirler sarılıyor. Yukarıda işletme de devam ediyor. Ne yazık ki bazı yolları kapatmak zorunda kaldık. Biz onun için İstanbullar’dan özür diliyoruz. Ama bu bölge özelinde inşallah yolunu da açacağız. Yüzde 90'ın üzerinde kolonlarda, 90'ın üzerinde de temellerde güçlendirme yapıyoruz. Bu hattımız yeni yapılmış gibi bir hale gelecek. Dünya Ticaret Merkezi ve Merter yaklaşık %85'lere ulaştı. Davutpaşa'da da sahada çalışmalara başlamak için hafriyat ve mobilizasyon işlemlerini başlattık.” diye konuştu.

Güçlendirme sürecinin yalnızca deprem güvenliğiyle sınırlı olmadığını belirten Alpkökin, hattın modernize edileceğini de açıkladı.

Alpkökin, M1 hattı güçlendirme çalışmalarının tamamen İBB’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini kaydederek, “Aslında bu gibi işler çok önemli oldukları için uluslararası kredilerle yapılır. Yalnız biz bu projemiz için birçok defa uluslararası kredi için başvurduk. Fakat gerekli izin ve onayları alamadık. Ancak deprem kredi onayı beklemez. Dolayısıyla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla şu an bu projenin tüm maliyetini karşılıyor" diye konuştu.