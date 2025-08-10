İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çevresel gürültüyle mücadele için hazırladığı Gürültü Eylem Planı kapsamında 38 maddelik gürültü azaltım tedbiri önerisi geliştirdi. İstanbulluların görüşlerini almak için başlatılan anketle, vatandaşlar planlama sürecine doğrudan katkı sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çevresel gürültüyle mücadelede önemli bir aşamaya ulaştı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan “Stratejik Gürültü Haritaları” sonuçlarına dayanan Gürültü Eylem Planı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

38 MADDELİK GÜRÜLTÜ AZALTIM PLANI

Stratejik Gürültü Haritaları ile karayolu, demiryolu, eğlence ve endüstri tesisleri gibi başlıca gürültü kaynaklarının yoğun olduğu sıcak noktalar tespit edildi. İstanbul’un dinamik yapısına uygun olarak, sahada uygulanabilirliği ve maliyeti değerlendirilen 38 maddelik gürültü azaltım tedbiri önerisi hazırlandı.

Öneriler, ilgili birim ve kurumlarla iş birliği içinde detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti.

İSTANBULLULAR EYLEM PLANINA DAHİL OLUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önerilerin vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde hayata geçirilmesi için “İstanbul Gürültü Eylem Planı Anketi”ni başlattı.

Görselli sorularla desteklenen anket, İstanbulluların senaryolar üzerinden görüşlerini paylaşmasını sağlayarak daha sağlıklı ve huzurlu bir kent için atılacak adımlara katkı sunacak.

İBB, bu katılımcı yaklaşımla İstanbul’un gürültü sorununa etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyor. Anket, İstanbulluların şehir planlamasına doğrudan katılımını teşvik ederek çevresel yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Gürültü Eylem Planı Anketine https://forms.gle/SXvBFCYhjfoJZtNW6 adresinden katılabilirsiniz.