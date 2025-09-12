Büyük Birlik Partisi (BBP) Şişli İlçe Başkanlığı’na Recep Hakkı Çakır getirildi. İstanbul İl Başkanı Gökhan Ilgar’ın önerisi ve Genel Başkan Mustafa Destici’nin onayı ile gerçekleşen atama, partide yeni bir dönemi başlattı.İSTANBUL (İGFA) - BBP’de Şişli İlçe Başkanlığı’na yapılan atama, partinin İstanbul’daki teşkilat çalışmalarına yeni bir soluk getirdi.

Recep Hakkı Çakır, İl Başkanı Gökhan Ilgar’ın önerisi ve Genel Başkan Mustafa Destici’nin onayı ile Şişli İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

BBP İlçe Başkanı Recep Hakkı Çakır, yazılı yaptığı açıklamasında, görevi büyük bir sorumluluk ve onurla kabul ettiğini belirterek, "Başta Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, partimize ruh veren tüm şehitlerimize rahmet, hayatta olanlara sağlıklı bir ömür diliyorum. Yükümüz ağır, yolumuz çetin, ancak davamız hak. Bu bilinçle hareket edeceğiz” dedi.

Kendisine güvenen İl Başkanı Ilgar ve Genel Başkan Destici’ye teşekkür eden Çakır, “Müsterih olsunlar ki, bana olan inançlarını çalışma, azim ve başarı ile taçlandıracağım. Kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.