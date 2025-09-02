Yaz tatilinde çocukların eğlenerek öğrendiği, keyif dolu anlar yaşadığı İBB Doğa Kampı’na 4 bin çocuk katıldı. 4 hafta süren kampta çocuklar sorumluluk duygusu, ekip ruhu bilinci kazandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), çocukların yaz tatiline eğlence ve keyif kattığı Doğa Kampı sona erdi.

4-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenen kampa 9 – 13 yaş arası çocuklar katıldı. Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Tesisleri’nde gerçekleştirilen İBB Doğa Kampı’nda çocuklar için eğitici ve eğlenceli birçok aktivite düzenlendi. Çocuklara temel kamp becerileriyle ilgili eğitimler verildi.

ERKEN YAŞTA SORUMLULUK BİLİNCİNE KATKI SAĞLIYOR

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kamp, çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ücretsiz olarak günübirlik konseptte yapılan kamp, günlük 200 kişilik kontenjanla düzenlendi.

Transfer araçları ile her gün çocukların ulaşımını sağlayan İBB, kamp süresince katılımcıların beslenmelerini ve kamp kıyafetlerini de temin etti.