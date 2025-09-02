Türk moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, 2027 Sonbahar/Kış koleksiyonu “West of Eden” ile Moskova Fashion Week’te unutulmaz bir defile gerçekleştirdi. Erdemoğlu, Amerikan Batı kültürünün gölgede kalmış cowgirl figüründen ilham alan koleksiyonuyla, özgürlüğünü ve cesaretini kendi kurallarıyla yazan kadınların devrimini podyuma taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - “West of Eden”, cenneti terk eden değil; onu yeniden inşa eden kadınların hikâyesi Annie Oakley, Lucille Mulhall ve Calamity Jane gibi efsanevi isimlerden beslenen koleksiyon, geçmişin yasaklarına boyun eğmeyen, kendi kurallarını yazan kadınlara adandı.

Erdemoğlu, koleksiyonun ruhunu, “Eden’ın doğusunda günah vardı, ama Batı’sında bir devrim… Kadın, sessizce göğe değil, toza karıştı. ‘West of Eden’ bir düş değil; yeni bir başlangıcın adı" diyerek özetledi.

RENKLER VE MATERYALLER

Koleksiyonun renk paleti, vahşi Batı’nın dramatik kontrastlarından oluşurken, derin mavi, gece laciverti, kararmış toprak, koyu bordo, tozlu gri, soft kahve, kızıl bakır, is grisi, şarap kırmızısı, gölge mavi, koyu bronz, gece siyahı ve ay ışığı grisi renkleri yer aldı.

Materyallerde ise denim, saten, ipek gibi zıt dokular bir araya geliyor; sert kabuk ile hassas öz arasındaki dengeyi yansıttı.