İstanbulda hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece birden düşecek. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un son meteorolojik değerlendirme raporuna göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen bir alçak basınç sisteminin etkisine girecek. İSTANBUL (İGFA) - Bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Hâlihazırda 15 derece civarında seyreden sıcaklıkların 10 derecenin altına gerileyeceği öngörülüyor.

FIRTINA UYARISI

Yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yerel olarak gök gürültülü ve kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor. Yağış anında bazı bölgelerde rüzgarın fırtınaya dönüşmesi yer yer saatte 40 ila 60 km hızda esmesi bekleniyor.

EN SOĞUK GÜNLER YAKLAŞIYOR

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ve halk arasında “Erbain” olarak bilinen kış mevsiminin en soğuk günleri yaklaşıyor. Geleneksel olarak bu dönem, özellikle yaşlılar ve hassas bireyler için dikkat edilmesi gereken bir süreç olarak kabul ediliyor. Tarihi bilgiler, Erbain günlerinde insanların yoğurt gibi soğuk yiyeceklerden kaçındığını ve sıcak tutacak önlemler aldığını gösteriyor.

ZEMHERİN OLARAK DA ADLANDIRIYOR

Yetkililer, Erbain’in başlangıcıyla birlikte İstanbul’da hava sıcaklıklarının 31 Aralık’a kadar mevsim normallerinin 1-3°C altında seyredeceğini tahmin ediyor. Bu süreçte etkili olabilecek sert rüzgârlar, halk arasında “Erbain Fırtınası” ya da “Zemherin” olarak adlandırılıyor.

HAVA KOŞULLARINA HAZIRLIKLI OLUNMALI

İstanbulluların soğuk havalara karşı tedbirli olmaları ve özellikle hassas grupların korunmasına özen göstermeleri gerektiği belirtildi. Uzmanlar bu dönemde yağışların da etkili olabileceğini ve hava koşullarına göre hazırlıklı olunmasını tavsiye ediyor.