Ankara Büyükşehir Belediyesi, halkın daha sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.ANKARA (İGFA) - 1 Eylül itibarıyla balık avı sezonunun açılmasıyla birlikte Ankara’ya ulaşan ilk balıklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sıkı denetim süzgecinden geçti.

Başkentlilerin sofralarına taze, sağlıklı ve güvenilir su ürünleri ulaştırmak amacıyla ABB Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Yenimahalle Toptancı Balık Hali’nde sabahın ilk saatlerinden itibaren kontroller gerçekleştirdi.

BALIK TÜRLERİ VE TAZELİĞİ KONTROL EDİLDİ

Daire Başkanı Mustafa Şener ve veteriner hekimler eşliğinde yapılan denetimlerde, balıkların türleri ve tazelik durumu kayıt altına alındı. Esnafa hijyen ve muhafaza koşulları hakkında bilgilendirme yapılırken, kontrollerin yalnızca Balık Hali ile sınırlı kalmayacağı, sezon boyunca perakende satış noktalarında da sürdürüleceği belirtildi.

ŞENER: “ABB OLARAK HALK SAĞLIĞINI ÖNCELİYORUZ”

ABB Veteriner İşleri Daire Başkanı Mustafa Şener, “Su ürünlerinin duyusal muayeneleri ve boy ölçümleri uzman ekiplerimizce yapılıyor. Tüketime uygun olmayan ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde satışa sunulmuyor. Denetimlerimiz sezon boyunca sürecek” diyerek halk sağlığını öncelediklerini vurguladı.

“ESKİDEN ÇALIŞMA ŞARTLARI ZORDU, ŞİMDİ OTEL GİBİ”

Modernize edilen Balık Hali’nde hizmet veren esnaf, yenilenen tesisin çalışma koşullarını büyük ölçüde iyileştirdiğini belirtti. 15 yıldır balık halinde çalışan Bekir Daşdelen, “Eskiden yağmurda çamurda rezillik çekiyorduk. Şimdi otel gibi bir yerimiz var” dedi. 42 yıllık esnaf Kerim Isıcak ise, “Mansur Başkan sayesinde halkımız artık daha hijyenik, güvenli ve taze balık tüketiyor” ifadelerini kullandı.