Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Sumud’un Yolunda, Gazze İçin Umut Taşıyoruz” programı, Battalgazi Feribot İskelesi’nde gerçekleştirildi. Öğrenciler, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosuna destek vermek için temsili olarak feribotla yola çıkarak anlamlı mesaj verdi.MALATYA (İGFA) - “Direniş, sabır, kararlılık” anlamına gelen Arapça kökenli “Sumud”, Filistin halkının yıllardır süren zorluklar karşısındaki onurlu duruşunu ve umut mücadelesini simgeliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Sumud'un yolunda Gazze için umut taşıyoruz" programı kapsamında il genelindeki okullardan gelen öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları ve taşıdığı dövizlerle Gazze’ye ve Sumud Filosuna desteklerini gösterdi. Feribotun hareketi öncesinde öğrenciler hep bir ağızdan Gazze’ye destek verirken, anlamlı etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Öğrenciler, Gazze’de yaşayan çocuklarla gönül bağı kurduklarını ve onların acılarını paylaştıklarını dile getirdiler.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilen programda, yardımların sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp bir umut ve dayanışma sembolü olduğunu vurgulandı.

“Sumud’un Yolunda, Gazze İçin Umut Taşıyoruz” programı, Malatya’dan yükselen bir iyilik hareketi olarak hem Gazze halkına moral verdi, hem de dayanışmanın evrensel dilini bir kez daha gözler önüne serdi.