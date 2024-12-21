Özyeğin Üniversitesi ve Accor, turizm ve otelcilik sektörüne yönelik yenilikçi bir iş birliğine imza atarak akademi ile sektör arasındaki bağları güçlendirecek bir adım attı.İSTANBUL (İGFA) - “Accor Yönetici Yetiştirme Programı”, geleceğin otel yöneticilerini ve liderlerini yetiştirmeyi amaçlarken, öğrencilere yönetim düzeyinde sektörel deneyim kazandırmayı ve yönetim becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bilgiyi ve uygulamayı bir araya getiren bu ortaklık sayesinde öğrenciler, uluslararası standartlarda yönetim yetkinliklerine sahip olacak.

Türkiye’nin yenilikçi ve girişimci üniversitesi Özyeğin Üniversitesi ile Avrupa’nın en büyük konaklama ve turizm grubu Accor, turizm ve otelcilik sektöründe gençlerin gelişimini desteklemek ve uluslararası kariyer olanaklarını geliştirmek için bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde imza töreni gerçekleşen Accor Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında, turizm ve otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli yönetici adayları yetiştirilecek.

Özyeğin Üniversitesi’nin akademik gücü ve Accor’un küresel deneyimini bir araya getiren program ile öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik uygulama imkânı tanınacak. Turizm sektörünün eğitimli ve dinamik bir çalışan ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan programa katılan öğrenciler, sektörel dinamikleri yakından tanıma, liderlik becerilerini geliştiren eğitimlere katılım ve uluslararası kariyer yolculuğu imkânlarına sahip olacak.