İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal yardım dağıtımlarında kişilik haklarını korumak için yeni kurallar getirdi. Yardımlar, Kaymakamlıklar ve okul idareleri aracılığıyla dağıtılacak, yardım alanların görüntülenmesi yasaklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarındaki bireylere ve diğer vatandaşlara yönelik sosyal yardım dağıtımlarında yeni düzenlemeler getirildiğini duyurdu.

Vali Gül’ün yazısında, yardım dağıtımlarında yardım alanları teşhir eden görüntülerin kişilik haklarına zarar verdiği ve yardımların amacına uygunluğunu engellediği belirtildi.

Yeni düzenlemeler kapsamında sosyal yardımların uygulanmasına ilişkin şu kurallar belirlendi:

Sosyal yardım başvuruları Kaymakamlıklarca alınacak ve değerlendirileceğinin altı çizilen yazıda, öğrencilerin gelişim seviyeleri, istekleri ve pedagojik esaslar gözetileceği, uygun bulunan yardımların planlama, takip ve denetimi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak, yardımlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirileceği kaydedildi.

Öğrencilere yapılan yardımlar doğrudan değil, okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan 7 kişilik bir komisyon aracılığıyla dağıtılacağı, yardım teslimlerinde çekilecek görüntülerde öğrenciler yer almayacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda kalan bireylerle ilgili yardımlarda ise fotoğraf ve video çekimine izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Kırtasiye, gıda gibi yardımlar okul idaresi tarafından öğrencilere ulaştırılacak dağıtımlarda; kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımlar ise aile bağlarını güçlendirmek ve çocukların ebeveynlerine güvenini sarsmamak adına velilere teslim edileceği belirtildi.