İzmir’in Seferihisar ilçesi Ulamış mevkiinde başlayan orman dışı yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi ve 182 personelle müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyorİZMİR (İGFA) - İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış mevkiinde orman dışı alanda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangına 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi ve 182 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Paylaşımda, “İzmir / Seferihisar Ulamış mevkiinde orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te... Yönünü Ankara'ya dönen kazanır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te... Yönünü Ankara'ya dönen kazanır
İçeriği Görüntüle

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1960290818574410202