İstanbul Valiliği, sosyal medyada yayılan “Küresel Sumud Filosu aktivisti E.Ö.’nün boykot nedeniyle gözaltına alındığı” iddialarını yalanladı. Valilik, “Kafile VIP terminalinde coşkuyla karşılandı; E.Ö. hakkında eşi tarafından kayıp başvurusu yapılmıştı. Kötü muamele veya gözaltı iddiaları gerçeği yansıtmıyor” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, 5 Ekim 2025’te sosyal medya mecralarında dolaşıma giren iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na katılan Türk vatandaşı E.Ö.’nün, İsrail’e karşı boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı öne sürülmüştü.Valilik, iddiaların “tümüyle asılsız” olduğunu belirterek, şu detayları paylaştı: Sumud Filosu kafilesi, İstanbul Havalimanı VIP terminalinde en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

E.Ö. hakkında, eşi tarafından 3 Ekim 2025’te Eyüpsultan Akşemsettin Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yapılmıştı. Kimlik işlemlerinin ardından E.Ö., kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumu’na gönderildi; kötü muamele, gözaltı veya benzeri uygulama yapılmadı.

“İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul’da misafir etmekten onur duyuyoruz” denilen Valilk açıklamasında, iddiaların devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon olduğu vurgulanarak, vatandaşları resmi açıklamalara itibar etmeye çağırdı.

Hatırlanacağı gibi, Sumud Filosu, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkmış, İsrail’in uluslararası sularda müdahalesi küresel tepkilere yol açmıştı. 36’sı Türk 137 aktivist, THY uçağıyla İstanbul’a getirilmişti.