Bodrum, 3-5 Ekim 2025’te 8. Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yaptı. 24 ülkeden 2 bin 150 sporcunun katıldığı etkinlikte, 21K, 10K ve 5K parkurlarında dereceye girenler ödüllendirildi. Bodrum’un tarihi dokusu ve müzikle harmanlanan yarış, festival havasında geçtMesut IŞIK / MUĞLA (İGFA) - Bodrum, 3-5 Ekim 2025 tarihlerinde 8. Bodrum Yarı Maratonu’yla spor ve kültür şölenine sahne oldu. Üç gün süren etkinlikte konserler, sosyal buluşmalar ve Neyzen konseri yer alırken yarış boyunca 10 müzik noktası, maratonu festival havasına bürüdü.

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, Japonya, KKTC ve daha 9 ülkeden toplam 2 bin 150 sporcu katıldı. Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alan yarışlar, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi simge noktalardan geçti.

21K yarışı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk’un startıyla saat 07:30’da başladı. 10K ve 5K parkurları ise 07:45’te start aldı; Mandalinci, 10K’da koşarak destek verdi.

Ödül töreninde, 21K’da Ömer Oklu (erkekler) ve Özge Tunalı (kadınlar) birincilik kürsüsüne çıktı.

10K’da Ufuk Arda ve Esen Cıvlan, 5K’da Vladimir Talanov (Rusya) ve Fatma Taş Tatlı ilk sırayı aldı.

Ödülleri, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk takdim etti.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, sporcuları Bodrum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecek yıl tekrar beklediklerini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ise, Bodrum’un eşsiz parkurlarında muhteşem bir atmosferde koşunun gerçekleştiğini belirterek, spor ve kültürü birleştiren bu etkinlikte yeniden buluşalım mesajı verdi. Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk da, bu güzel organizasyonda emek veren herkese teşekkür etti.

SPORCULARDAN GÖRÜŞLER

Bu arada 21K erkekler birincisi Ömer Oklu, ilk yılından beri bu maratonda koştuğunu belirterek, "Her sene yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bodrum’da koşmak harika, bu birincilik beni duygulandırdı” dedi.

Kadınlar birincisi Özge Tunalı ise, parkuru çok beğendiği için yeniden geldiğini söyledi. Tunalı, müzik alanları ve klasik müzik atmosferinin harika olduğunu belirterek, "Koşmayı seviyorum, bu sonuç motive edici” diye konuştu.

10 müzik noktasıyla sanat, müzik ve tarihi birleştirdiklerini ifade eden Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay ise, organizasyonu büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

İŞTE MARATONDA DERECEYE GİRENLER...

Bodrum Yarı Maratonu’nun ardından dereceye giren sporcular belirlendi. 21K, 10K ve 5K’lık parkurlarda derece elde eden sporcular şöyle oldu:

21K Erkekler 1- Ömer Oklu 01.16.46.73

2- Ege Yoldüren 01.17.43.54

3- Suat Karoğlu 01.19.21.51

21K Kadınlar 1- Özge Tunalı 01.40.59.38

2- Adina Vakhidova 01.43.55.53

3- Yuliva Yiyit 01.45.29.83

10K Erkekler 1- Ufuk Arda 33.42.00

2- Gökhan Gündoğan Şen 36.14.64

3- Salih Usta 37.00.20

10K Kadınlar 1- Esen Cıvlan 40.40.78

2- Aliye Ayta 43.38.47

3- Çağla Elmas 43.56.88

5K Erkekler 1- Vladimir Talanov 16.56.84 (Rusya)

2- Enes Kurt 17.18.10

3- Oktay Fırat 17.24.65

5K Kadınlar 1- Fatma Taş Tatlı 19.52.45

2- Anna Kantarmış 21.07.60

3- Lieia Bezlepkina 22.49.62