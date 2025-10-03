Maltepe Belediyesi’nce Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ücretsiz ulaşım hizmeti verilmeye başlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe'de huzurevi sakinlerinin günlük işlerini tamamlamaları, çeşitli ihtiyaçlarını sağlamaları ve alışverişlerini yapmaları için Maltepe ilçe merkezine gidiş- dönüşleri için yerel belediyeden ulaşım desteği geldi..

Maltepe Huzurevi sakinlerinden Nevin Kayalı, uzun zamandır bekledikleri bu hizmetin başlamasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, “Burada pek çok arkadaşımız emekli maaşları ile yaşamını sürdürmekte zorlanıyor. Örneğin emekli maaşını almak için ilçe merkezindeki banka şubesine gidiş geliş için minibüs kullanıyorlar. Artan hayat pahalılığı nedeniyle zorlanan arkadaşlarımız oluyor. Günlük işlerini çözmek isteyen arkadaşlarımız ulaşımda ciddi zorluklar yaşıyorlardı. Bu zorluklar son bulmuş olacak. Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Esin Köymen’e bizlerin yanından olmasından, sorunlarımızı çözmek için verdiği gayretten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ulaşım hizmeti her Perşembe günü Maltepe Huzurevi’nden ilçe meydanına 13.30- 15.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.