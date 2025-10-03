Antalya Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında, tarihi Kaleiçi sokaklarını spora açıyor. Festivalde bu yıl ilk kez, dar ve labirenti andıran sokaklarda oryantiring yarışması düzenlenecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'nın Kaleiçi, 10’uncu kez dünya şehirlerine kapılarını açıyor.

Dar sokakları, konakları, begonvillerle saklı pencereleriyle ziyaretçilerinin keşfetme duygusunu tetikleyen, farklı rotalarında insanlık tarihinin izleri sürülen Antalya’nın tarihi kent merkezinde Muratpaşa Belediyesi’nin 9-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali’nde bu yıl ilk kez oryantiring yarışması düzenlenecek.

Dünyanın dört bir yanından gelecek ülke heyetlerinin de katılacağı yarışmada, yaşayan antik kentin dar sokaklarında harita ve pusulalar yardımıyla tek tek hedefler aranacak.

Kent sakinlerinin katılımına da açık olan yarışma için başvurular, spor.muratpasa-bld.gov.tr adresinde açıldı.

Yarışmada dereceye girecekleri ise çeşitli ödüller bekliyor.