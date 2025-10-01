İstanbul Maltepe Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde anlamlı bir organizasyona imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bowling etkinliğine 55 yaş üstü vatandaşlar katıldı.

Planlanan sayının üzerinde bir katılımla gerçekleşen etkinlik, Maltepelilerin beğenisini topladı. Yaş almış bireylerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de özel günlerini keyifle kutladı.

Bowling salonunda renkli görüntülerin yaşandığı programda, vatandaşlar Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Katılımcılar, bu tür sosyal etkinliklerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından büyük katkı sağladığını belirterek Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden benzer organizasyonların devamını talep etti.