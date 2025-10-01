Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME), kentte önemli bir karara daha imza attığını duyurdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda, belediye iştiraklerinden Kentaş’a bağlı parkomat hizmetine son verildi. Alınan karar kapsamında, kent merkezinde yoğun olarak kullanılan Şair Fuzuli Caddesi, Sakarya Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ve Fabrikalar Sokak’ta bulunan yol kenarı parkometreli otopark alanlarında parkomat hizmeti sonlandırıldı.