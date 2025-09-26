22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Saray Bahçesi’nde program düzenlendi.

Programda yaptığı konuşmada ahilik kültürünün geçmişten günümüze öneminin her zaman devam ettirdiğini söyleyen Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş, “Ahilik sadece esnaf teşkilatı olarak düşünülmemelidir. Ahiliği kuran zihniyet, felsefesini oluşturan Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ve ekibi bu teşkilatla bir Türk-İslam Medeniyeti tasavvuru planlamışlardır ve yaptıkları çalışmalarla da süreç içerisinde bunu başarmıştırlar. Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında, Anadolu’nun bu aziz millete yurt olmasında en önemli sorumluluğu üstlenmişlerdir. Asya’dan ve başka ülkelerden Anadolu’ya göçle gelen Türkmenlerin Anadolu’da kalabilmeleri ve burada bulunan Moğol ve Bizans esnaf sanatkârları ile rekabet edebilmeleri adına kurdukları esnaf teşkilatı ile hem sanatkâr yetiştirmiştirler hem de rekabet edebilmelerini sağlamışlardır. Ve yine bu teşkilatlanmayı yapıyorken dünya da belki de ilk olan Bacıyan-ı Rum yani Anadolu Kadınlar Teşkilatını kurarak kadınlarımızın da sosyal ve iktisadi hayatımıza katkılarını sağlamışlardır. Bu anlamda iddia ediyoruz ki bu yüzyılın taşıyıcı günü Ahilik olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından esnaflardan oluşan bar ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Daha sonra “Ahilik Şed Kuşanma” isimli tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından Aşık Süphani tarafından Ahi Evran’ın Öğütleri isimli gösteri sergilendi. Yılın esnaflarına plaketlerinin takdim edilmesinin akabinde program İlin Ahisi, İlin Kalfası ile İlin Çırağına hediyelerinin sunumunun ardından sona erdi. Program sonunda katılımcılara ve vatandaşlara Ahilik Pilavı ikam edildi.

Yılın Esnafı: İdris Kadakal, Serpil Pekmezci, Nimet Telli, Metin Erkul ve Filiz Bekmezci,Yılın Kalfası: Oğuzhan Kahrıman,Yılın Çırağı: Ravza Sıla Yıldız

