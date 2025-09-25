81 İl Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TÜMKON) Başkanı Sami Atıcı ve heyet, Milli Yol Partisi Kurucusu Remzi Çayır’ı ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye’yi “Dijital Vadi”ye dönüştürme vizyonu, 7 Bölge Yapay Zeka Elçileri Stratejisi ve marka şehir yol haritası istişare edildi.ANKARA (İGFA) - Sivil toplumun önemli çatı kuruluşlarından 81 İl Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TÜMKON), siyasi temaslarını sürdürerek Milli Yol Partisi’ni ziyaret etti.

Konfederasyon Başkanı Sami Atıcı, Federasyon Başkanı Tahsin Koç ve ekibi, Milli Yol Partisi Kurucusu ve ilk Genel Başkanı Remzi Çayır ile parti yöneticilerini ağırladı.

Ziyaret, TÜMKON’un teknoloji, turizm ve savunma sanayii alanlarında “Dijital Vadi” vizyonunu ve yerel kalkınmayı hedefleyen projelerini masaya yatırmak amacıyla gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKA ELÇİLERİ STRATEJİSİ

Görüşmede öne çıkan “7 Bölge, 7 İl Yapay Zeka Elçileri Stratejisi” projesi, Türkiye’nin AI ekosistemini yerel düzeyde yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Her bölgeye atanacak elçiler, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’larla iş birliği yaparak sektörel ihtiyaçlara özel AI çözümleri geliştirecek. Pilot iller arasında İstanbul (teknoloji altyapısı), İzmir (girişimcilik), Antalya (veri uygulamaları) ve Gaziantep (sanayi inovasyonu) yer alıyor. Atıcı, projenin bölgesel kalkınmayı hızlandıracağını vurguladı.

TÜMKON Başkanı Sami Atıcı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Konfederasyonumuzun projeleri ve çalışmaları hakkında Sayın Remzi Çayır ve ekibiyle istişarelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

Çayır ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, TÜMKON’a başarı dileklerini iletti.Görüşmede ayrıca “Türkiye’de Marka Şehir ve Marka Ürün Oluşturma Süreci” projesi ele alındı.

Atıcı, bu çalışmanın şehir ve ürün kimliklerini stratejik bir yaklaşımla inşa etmeyi hedeflediğini, basit isimlendirmenin ötesinde bütüncül bir strateji gerektirdiğini ifade etti.