Muğla Milas Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan “Yaşam Boyu Spor” programı yoğun katılımla devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Yaşamın her alanında etkin rol alan kadınların sosyal hayat içerisinde kendisine ayrılmış bir zaman dilimine sahip olmasına katkı sağlamak isteyen Milas Belediyesi, kadınların güçlü bağışıklık sistemine sahip olması ve kaliteli bir yaşama kavuşması amacıyla “Yaşam Boyu Spor” hizmetini sürdürüyor.

SPOR ETKİNLİKLERİ ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR…

Hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerinin azaltılması hedefiyle Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen ‘Yaşam Boyu Spor’ programında pilates ve fonksiyonel antrenmanlar yapılıyor. Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde bulunan uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çalışma hayatında yer alan kadınlar için akşam sporu programı da uygulanıyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR…

Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde hafta içi her gün belirlenen saat dilimleri arasında gerçekleşen antrenmanlara katılmak isteyen kadınlar 0 (252) 512 58 80 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

‘Yaşam Boyu Spor’ etkinliklerinde antrenman programı şu şekilde;

Pazartesi / Çarşamba / Cuma

09.00 – 10.00 → Pilates

16.30 – 17.30 → Pilates

Salı / Perşembe

09.00 – 10.00 → Fonksiyonel Antrenman

17.45 – 18.45 → Çalışan Kadın Akşam Sporu