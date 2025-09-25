Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu (UTK) kararları doğrultusunda, Arsin ilçesinde üç yeni taksi durağı kuruluyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu (UTK), Arsin ilçesinde üç yeni taksi durağı kurulmasını kararlaştırdı. Karara göre Kuzguncuk Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nde 4'er araçlık, Yeşilyalı Mahallesi’nde ise 6 araçlık taksi durakları hizmete girecek.

YENİ PLAKA VERİLMEYECEK

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yeni duraklar ilçedeki taksi sayısını artırmayacak. İlçedeki diğer duraklarda faaliyet gösteren taksiciler, yeni duraklar için başvuru yapabilecek. Başvurular, 6 Ekim 2025 günü saat 17.00’ye kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak. Her taksi sahibi yalnızca bir durağa başvuru yapabilecek. 4 araçlık durağa 4'ten fazla başvuru olursa kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Ayrıca aynı sayıda yedek liste oluşturulacak. Geçiş hakkı kazanan taksiciler, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen 'durak geçiş ücretini' kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödemek zorunda olacak. Ödeme yapılmaması durumunda haklar iptal edilecek. Ayrıca aktif olarak çalışmayan ancak geçiş hakkı elde eden taksi sahipleri, 30 gün içinde plakasını askıdan indirerek belirlenen durakta faaliyete başlamakla yükümlü olacak. Aksi halde geçiş hakkı geçersiz sayılacak” denildi.