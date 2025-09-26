Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu genelge, 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgeye göre, 24 Kasım programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan genelgede eğitimin bireyin şahsiyet inşasını, milletlerin kültürel devamlılığını ve geleceğe uzanan köprüleri oluşturan temel güç olduğu belirtildi.

Eğitim anlayışının sahadaki en güçlü uygulayıcıları olan öğretmenlerin yalnızca öğreten değil, eğitim süreçlerinde aktif rol alan özne konumunda olduğu aktarılan genelgede öğrencilerin, öğretmen rehberliğinde yetkin ve erdemli insan, huzurlu aile ve yaşanabilir çevre idealiyle yetiştirildiği vurgulandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, öğretmenler ile 2025-2026 eğitim öğretim yılında "Aile Yılı" temasıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesi; "Yeşil Vatan" temasıyla çevreye duyarlı, doğa bilincine sahip, ailesine, çevresine ve ülkesine karşı ödevlerini bilen ve benimseyen bir nesil yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirilen genelgede, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün de gösterdikleri fedakârlıklarla müreffeh yarınların en sağlam teminatı olarak "maarif davası"nı omuzlayan her bir öğretmene şükran sunmaya bir vesile olduğu kaydedildi.

MEB'in koordinasyonunda, yurt içinde ve dış temsilciliklerde yapılacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerinin amacının öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğin toplumdaki değerini yüceltmek, Türk millî eğitimine gönül veren ve bu uğurda can vermiş öğretmenleri anmak olduğu belirtilen genelgede, etkinliklerin amaçlarından birinin de mesleğe yeni başlayan öğretmenlere mesleğin yüceliğini hissettirmek olduğu aktarıldı.

KUTLAMA KURULLARI OLUŞTURULACAK

Genelgeye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak. Programlara şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecek. Başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybetmiş öğretmenler kabirleri başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri, emekli öğretmenler ve huzurevlerinde kalan öğretmenler ziyaret edilecek.

24 Kasım itibarıyla adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak. Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olup kutlama programlarına katılan öğretmenlere de "Hizmet Şeref Belgesi" verilecek.

Birleştirilmiş sınıflı okullar, birbirine yakın okul ve kurumlar ile öğrenci öğretmen sayısı az olan okullar, yakınlarındaki okul ve kurumlarla iş birliği yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü birlikte program hazırlayarak kutlayabilecek.

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ile dış temsilciliklerce dijital ortamlarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf ve benzeri yarışmalar düzenlenecek. Dereceye giren katılımcılara, kutlama etkinlikleri sırasında ödülleri takdim edilecek ve dereceye giren eserler sergilenecek.