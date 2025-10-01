Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 87 dönüm arazi üzerinde hayata geçirdiği Doğal Yaşam Kampüsü, grafiti sanatçısı Mehmet Bağcı’nın eserleriyle rengarenk ve görenlerin içini ısıtan bir görüntüye kavuştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarına güvenli ve modern bir yaşam alanı sunacak Doğal Yaşam Kampüsü’nde açılış hazırlıklarını sürdürüyor.

SADECE BİR RENKTEN İBARET DEĞİL…

87 dönümlük arazi üzerine kurulan tesisin duvarları, grafiti sanatçısı Mehmet Bağcı’nın çizimleriyle anlam kazandı. Bağcı’nın eserleri, duvarlara sadece renk katmakla kalmayıp hayvan sevgisini, doğayı ve yaşamı simgeleyen güçlü mesajlar oluşturdu.

SANATLA BÜTÜNLEŞECEK

Tesisin estetik yüzünü güçlendiren grafitiler, kampüse gelen ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve projeye farklı bir kimlik kazandıracak. Büyükşehir Belediyesi, bu dokunuşla birlikte hayvanlara yuva olacak alanı sanatla bütünleştirerek Türkiye’de örnek bir çalışma ortaya koydu.

BÖLGENİN EN KAPSAMLI MERKEZİ OLACAK

Kampüs içerisinde 14 bin 500 metrekarelik sahiplendirme alanı, pati kafe, pati shop, köpek parkı, özel yaşam alanları, açık hava amfi sahnesi, çocuk oyun alanları ve çocuklar için “Hayvanlar Alemi” kütüphanesi bulunacak. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin yanı başında inşa edilen proje, bölgenin en kapsamlı merkezi olacak.