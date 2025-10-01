Bursa Nilüfer Belediyesi, 8-10 Ekim tarihlerinde 2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri’ni düzenliyor. Üç gün boyunca ücretsiz sağlık taramaları, atölyeler ve farkındalık stantlarıyla dolu program, vatandaşları sağlık için harekete geçmeye çağırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, halk sağlığı bilincini artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği Halk Sağlığı Günleri’nin ikincisini gerçekleştiriyor. 8-9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak etkinlikte, üç gün boyunca ücretsiz sağlık taramaları, farkındalık stantları ve eğitici atölyelerle dolu bir program Nilüferlileri bekliyor.

Nilüfer Belediyesi, halk sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla önemli bir organizasyona imza atıyor. 8-9-10 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek “2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri” etkinliği, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nda vatandaşların hizmetine sunulacak.

KAPSAMLI SAĞLIK TARAMALARI

Üç gün boyunca sabah 10.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürecek etkinlik kapsamında, vatandaşlar çok sayıda ücretsiz sağlık taramasından yararlanabilecek. İşitme testi, göz tarama testi, genel diş muayenesi, footbalance ölçümü, CO2 ölçümü, vücut kitle endeksi ölçümü, skolyoz testi ve fonksiyon testi gibi sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek. Ayrıca basit fizik tedavi uygulamaları ve sigara bırakma polikliniği hizmeti de sunulacak.

ATÖLYELER VE BİLGİLENDİRME STANTLARIYLA FARKINDALIK ARTACAK

Programda aynı zamanda çeşitli atölyeler de düzenlenecek. Çocuklar için el yıkama atölyesi, doğru diş fırçalama atölyesi, detoks içecekler atölyesi, sanat terapisi atölyesi, sağlıklı beslenme tabağı çocuk atölyesi ve organlarımızı tanıyalım atölyesi gibi eğitici ve eğlenceli aktiviteler de yer alacak.

Etkinlik alanında kurulacak bilgilendirme stantlarında ise Nilüfer Belediyesi’nin ilgili birimlerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çölyak Derneği ve ONKODAY gibi kurumlar da yer alacak. Bu stantlarda; organ bağışından bağımlılıkla mücadeleye, Alzheimer’den hayvan sahiplendirmeye, sağlıklı gıda ve etiket okumadan Braille alfabesine kadar geniş bir yelpazede farkındalık çalışmaları yürütülecek.

SAĞLIK TOPLUMSAL BİR GÜÇTÜR

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sağlıklı bir toplumun mutlu bir kentin temeli olduğunu belirterek, “Sağlık sadece bireysel değil, toplumsal bir güçtür. 8-10 Ekim’de bu gücü birlikte büyütelim. Nilüfer’de sağlığımız için buluşuyoruz; çünkü sağlıklı bir toplum, güçlü bir gelecektir. Tüm Nilüferlilerin sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini ve sağlıklı bilincinin artırılmasını istiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz 2. Nilüfer Halk Sağlığı Günleri’ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin, sağlığımız için hep birlikte bir adım atalım” dedi.