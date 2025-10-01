Konya Meram Belediyesinin ödüllü ve örnek eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), 2025-2026 eğitim dönemine coşku ve heyecanla başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesinin ödüllü ve Türkiye’ye örnek projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), 2025-2026 eğitim dönemine yine coşku ve heyecanla başladı. Trafik ve Doğa Okulu eğitimleriyle açılışı yapılan yeni dönemde öğrenciler hem eğlencenin ve öğrenmenin hem de uygulamalı derslere katılmanın mutluluğunu bir arada yaşadı.

MEGA’DA YENİ EĞİTİM YILI TRAFİK VE DOĞA DERSLERİYLE BAŞLADI

Berlika Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen ilk derslerde 4. sınıf öğrencileri, trafik polisleri ve uzman eğitmenlerin rehberliğinde güvenli bir yolculuğun temel kurallarını öğrendi. Teorik eğitimlerin ardından akülü araçlarla gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesine imkan sağladı.

Aynı zamanda KOP Doğa Okulu’nda bir araya gelen 3. sınıf öğrencileri ise doğayla iç içe bir gün geçirdi. Doğa yürüyüşlerine katılan çocuklar hem çevre bilinci kazandı hem de doğayı korumanın sorumluluğunu deneyimleyerek öğrendi. Eğitimler boyunca oldukça keyifli vakit geçiren öğrenciler, hem eğlendi hem de gelecekte kendilerine yol gösterecek önemli bilgiler edindi.

BAŞKAN KAVUŞ: “MEGA, GELECEĞİMİZİ EMANET EDECEĞİMİZ NESİLLERİ HAYATA HAZIRLIYOR”

MEGA’nın yalnızca bir eğitim projesi değil, aynı zamanda geleceğe yapılan güçlü bir yatırım olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni dönemin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kavuş, “MEGA ile her yıl binlerce öğrencimizi bilgiyle, bilinçle ve sorumlulukla buluşturuyoruz. Trafik eğitimleriyle güvenli yaşamı, doğa okulumuzla çevre bilincini çocuklarımıza kazandırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugünün çocukları yarının yöneticileri, öğretmenleri, mühendisleri, anne ve babaları olacak. Onların hayata daha donanımlı hazırlanması hepimiz için büyük önem taşıyor. MEGA, işte tam da bu noktada daha aydınlık bir geleceğin kapılarını aralıyor. Yeni eğitim döneminin çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum.” dedi.