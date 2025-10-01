Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği işbirliğiyle 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin ödül töreni gerçekleştirildi.Bursa’da Kültür ve Sanatın Kalbi festivalle attı BURSA (İGFA) - BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ödül törenine, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Güney, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Divan Kurulu üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Ehli sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli ile akademisyenler, sinema dünyası temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Programın ilk bölümünde Metehan, Bilge Kağan, Sultan Alparslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk için yapay zekâ ile oluşturulan filmler konukların beğenisine sunuldu. Film gösterimlerinin ardından, tematik senaryo yarışmasında dereceye giren senaristler için ödül töreni düzenlendi.

“KALKINMA EKONOMİ, KÜLTÜR VE SANATLA GERÇEKLEŞİR”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Film Festivalinin Ödül Töreni’nin açılışında yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Burkay, Türk devletlerinin tarih boyunca sadece siyasi hâkimiyet kurmadığını, aynı zamanda ilim, sanat, adalet ve kültürle yoğrulmuş bir medeniyet inşa ettiğini belirterek, “Atalarımızın kurdukları düzen siyasi hâkimiyetle sınırlı kalsaydı, geride kalıcı bir medeniyet değil, geçici bir iktidar olurdu. Oysa onlar insanı merkeze alan bir anlayışla çağları aşan değerler ortaya koydu.” dedi.

“İHRAÇ ETTİĞİNİZ DEĞERLER DE ÖNEMLİ” Ekonomide büyüme rakamlarının önemli olduğunu ancak kalkınma hamlesi için tek başına yeterli olmadığını dile getiren Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Fabrikalarla, yollarla, köprülerle büyürsünüz ancak tüm bunlar sanatla, kültürle, bilimle ve eğitimle desteklendiğinde kalkınmış olursunuz. Bir ülkenin gücü; ürettiği mallar kadar ürettiği fikirlerle, ihraç ettiği ürünler kadar ihraç ettiği değerlerle, kurduğu tesisler kadar ortaya koyduğu eserlerle ölçülür. İşte bu nedenle BTSO olarak bizler, şehrimizin ve ülkemizin kültür ve sanat yolculuğuna katkı vermeyi kendimize görev adlediyoruz. Çünkü Bursa’mız, üretimin merkezi olduğu kadar kültürün, sanatın ve medeniyetimizin de en önemli şehirlerinden biridir.”

“BURSA ÜRETİMİN VE MEDENİYETİN MERKEZİ” Bursa’nın Osmanlı’ya başkentlik yapmış, camileri, külliyeleri, hanları ve çarşılarıyla hem siyasetin, hem ekonominin hem de kültürün kalbi olduğuna değinen BTSO Başkanı Burkay, “Bursa’mız üretimin merkezi olduğu kadar medeniyetimizin de en önemli şehirleri arasında. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Film Festivali bu açıdan çok değerli bir işlev üstleniyor. Tarihimize yön veren devlet büyüklerimizi ve bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ödül alanları kutluyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’müze, projeyi büyük emekle hayata geçiren Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği’ne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“TÜRK’ÜN ATALARI BEYAZ PERDEDE” Festival Başkanı ve Ehli sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, festivalin başladığı günden bu yana 7 bin 600 eserin başvuruda bulunduğunu söyledi. Senaryo yarışmasında 77 senaryoyu ödüllendirdiklerini, 70 senaryonun film haline getirildiğini, 77 kısa filmin gösterimini yaparak 44 kısa filme ödül verdiklerini kaydeden Sürmeli, “Sinemanın evrenselliğiyle öz değerlerimizi merkeze alan bir festivali daha gerçekleştirdik. Sinema dilinde, zamanın içinde bir anlam arayışıyla, bugüne dalga dalga ilerleyen bir değerler silsilesi oluşturduk ve sinemaya gönül vermiş tüm meslektaşlarımızı tarihimizin sembol isimleriyle buluşturduk. Bu yılı çağların dikenli yollarına takılan ruhumuza, var oluşlarıyla şifa sunan, talihimizi akıl ve inançla yenileyerek bizi yeni ufuklara taşıyan Türk tarihinin abide şahsiyetlerine Türk’ün atalarına adadık. Yarışmamıza katılan tüm katılımcılarımıza, bizlere destek veren Bakanlığımız ve BTSO’ya şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

EN İYİ SENARYOLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI Festival kapsamında 7 önemli şahsiyetin hayatını konu alan senaryolar beyaz perdeye aktarıldı. Ödül töreninde; Metehan temasında ‘Gerçeğin Melodisi’ ile Fatma İkra Taş, Bilge Kağan temasında ‘Taşın Bilge Sırrı’ ile Yasin Erdoğan, Alparslan temasında ‘Son Dua’ ile Selçuk Eren Akalan, Alaeddin Keykubat temasında ‘İki Tabut 1 Cenaze’ ile Elvan Ezber, Osman Gazi temasında ‘Bilgeliğin Tarifi’ ile Berfin Güzel, Fatih Sultan Mehmet temasında ‘Son Geçit’ ile Saliha İşlek ve Mustafa Kemal Atatürk temasında ‘Ses’ ile İsmail Çelik en iyi senaryo ödülünün sahibi oldu.

KISA FİLMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ Festival kapsamında kısa film kategorisindeki ödüller de sahiplerini buldu. En İyi Kurmaca Kısa Film ödülü, yönetmenliğini Muhammet Emin Altunkaynak’ın yaptığı ‘Çekiliş’e verildi. En İyi Animasyon Film dalında ödül, Hamide Enise Aytekin’in ‘Behand’ filmine; En İyi Belgesel Film ödülü Begüm Aksoy’un yönettiği ‘With My Name’, En İyi Deneysel Film ödülü ise Hüseyin Urçuk’un ‘Çamaşır İpi’ filmine verildi.

Bu yılki Onur Ödülü, ‘Kız Kardeşim Mamo’, ‘Kar Kırmızı’, ‘Hara’ ve ‘Meryem’ gibi filmleriyle pek çok ödülün sahibi olan yönetmen Atalay Taşdiken’e takdim edildi. Taşdiken, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada: “Bu ödül benim için ayrı bir anlam taşıyor. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Bursa benim için farklı bir şehir; ilk filmimin gala programını burada yapmıştım. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.