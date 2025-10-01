Konya Karatay Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla dijital turizm platformu Visit Karatay’ı hayata geçirdi.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu medeniyetinin izlerini taşıyan, Mevlana’nın hoşgörü iklimiyle yoğrulmuş ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Karatay, artık dijital dünyada da tanıtılacak. Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Visit Karatay” projesi ile ilçenin müzeleri, tarihi yapıları, parkları, gastronomisi ve etkinlikleri tek bir çatı altında toplanarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuldu.

KARATAY’IN DÜNYAYA AÇILAN DİJİTAL KAPISI

Modern ve kullanıcı dostu arayüzü, Türkçe, İngilizce ve Arapça dil desteği ile platform, Karatay’ın tüm zenginliklerini dijital dünyaya taşıyor. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinden müzelere, gastronomiden doğal güzelliklere, termal turizmden etkinliklere kadar pek çok bilgi “Visit Karatay” üzerinden tek çatı altında toplanıyor.

KARATAY’DA KEŞFEDİLECEK YERLER

Karatay; ziyaretçilerine yalnızca tarihi ve kültürel bir yolculuk sunmakla kalmıyor; aynı zamanda doğa, gastronomi, termal turizm ve festivallerle dolu zengin bir deneyim de vadediyor. Visit Karatay platformunda öne çıkan bazı duraklar ise şöyle; Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Türbesi, Alaaddin Camii, Obruk Kervansarayı, Savatra Antik Kenti, Boncuklu Höyük, Karatay Medresesi (Çini Eserler Müzesi), İnce Minare, Panorama Konya Müzesi, Koyunoğlu Müzesi, Mengüç Caddesi, Türbeönü Çarşıları, Melike Hatun Pazarı, Karatay Lavanta Bahçeleri, Bozdağ Milli Parkı, Karatay Şehir Parkı, Adalet Parkı, Karavan Parkı, Karatay Hayvanat Bahçesi, Karatay Termal Tatil Köyü, Gastronomi, Karatay Lavanta Günleri, Gül Festivali ve yerel-ulusal organizasyonlar.

KILCA: KARATAY’I DÜNYAYA TANITIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Visit Karatay” projesiyle ilçenin turizm alanında yeni bir döneme adım attığını söyledi. Başkan Kılca, Karatay’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin artık dijital ortamda da dünyaya tanıtıldığını ifade etti.

Başkan Kılca; “Mevlana’nın hoşgörü iklimiyle yoğrulan, Selçuklu’nun izlerini taşıyan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Karatay, turizmde çok özel bir potansiyele sahip. Biz de bu değerleri yalnızca Türkiye’ye değil, tüm dünyaya tanıtmak için “Visit Karatay” projesini hayata geçirdik. Dijital çağda turizm destinasyonlarımızı en etkili şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. İlçemizi bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Karatay’a gelen herkesin burada tarihi, kültürü ve doğayı iç içe yaşamasını amaçlıyoruz. “Visit Karatay” sayesinde ilçemizin sahip olduğu değerleri dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçilerle buluşturuyoruz.” dedi.