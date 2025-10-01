Bursa Yıldırım Belediyesi, spora ve sporcuya yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor. Yıldırımlı sporcular katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar kazanmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Güney Kore’de düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası’nda, Türkiye’yi temsil eden Yıldırımlı sporcu Toprak Aras tarihi bir başarı elde etti. Dünya Dart Şampiyonası Genç Erkekler Eşli Müsabakaları’nda final oynayan Toprak Aras, şampiyonluk karşılaşmasını 5-4 kaybederek dünya ikincisi oldu.

BAŞKAN YILMAZ’DAN TEBRİK

Dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Toprak Aras’ı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Genç sporcumuzun dünya ikincisi olarak bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırması, hepimiz için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu.

Toprak Aras azmiyle, disipliniyle ve inancıyla ilçemizdeki tüm gençlere ilham veren bir başarı kazandı. Onun bu başarısı, spora ve sporcuya verilen desteğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Yıldırım Belediyesi olarak, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak projeleri hayata geçirmeye, sporu ve sporcuyu her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Yıldırım’ın gençleriyle gurur duyuyoruz. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.