Ordu’nun geleceği için alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), 6 yıllık sürede Ordu’da dev yatırımlara imza attı.ORDU (İGFA) - Ordu’nun 19 ilçesinde alt ve üst yapı yatırım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana 2 bin 26 km içme suyu hattı, 271 km kanalizasyon hattı ve 10 km yağmur suyu hattını tamamladı. Çalışmaların 19 ilçede devam ettiği Ordu’da yapılan yatırımlarla ilçelerin kaderi değişmeye devam ediyor.

2019-2025 YILLARI ARASINDA İLÇELER YATIRIM NOKTASI OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile ilçelerde içme suyu başta olmak üzere yatırım çalışmalarına ara vermeden devam eden OSKİ, 2019-2025 yılları arasında 19 ilçede önemli yatırımları tamamladı. Büyükşehir Belediyesi OSKİ marifeti ile 2 bin 26 km içme suyu hattı, 271 km kanalizasyon hattı, 10 km, yağmur suyu hattı, 76 adet içme suyu deposu, 2 adet içme suyu arıtma tesisi, 2 adet atık su arıtma tesisi, 55 adet su alma yapısı, 68 adet gölet, 31 adet sondaj çalışması ve 11 adet fosseptik çalışmasını ilçelerde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

6 YILDA 259 MAHALLENİN İÇME SUYU PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Ordu’nun yüksek kesimleri başta olmak üzere özellikle yaz aylarında kırsal kesimde yaşanan su sıkıntısı giderek azalıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gerek kuraklığın önüne geçmek gerekse içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleleri suya kavuşturmak amacıyla başlattığı çalışmalarda sevindirici sonuçlar alındı. Buna göre 2019 yılında 272 olan susuz mahalle sayısını aradan geçen 6 yılda 13’e düşürüldü.

OBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmalar kapsamında 2019-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık süreçte susuzluk yaşayan 272 mahalleden 259’u temiz ve kaliteli içme suyuna kavuştu. Çalışmaların devam ettiği 13 mahallede ise çalışmalar devam ediyor.

ORDU’DA 68 GÖLET TAMAMLANDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde su kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbirli olmak amacıyla 13 ilçede 68 gölet projesi hayata geçirildi.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği yatırımlarla şehri geleceğe hazırlayan Başkan Güler, 6 yıl içerisinde, Akkuş 1, Altınordu 8, Aybastı 6, Çatalpınar 3, Çaybaşı 1, Gölköy 7, Gürgentepe 1, İkizce 1, Kabataş 5, Korgan 12, Kumru 2, Mesudiye 19 ve Perşembe 2 adet olmak üzere 68 adet gölet çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu.

2 BİN 26 KM’LİK İÇME SUYU ÇALIŞMASI YAPILDI

Öte yandan dağınık yerleşim olmasına karşın vatandaşa hizmet götürmek için gece-gündüz mesai harcayan OSKİ, 6 yıllık süre içerisinde Ordu’nun 19 ilçesinde 2 bin 26 km’lik içme suyu hat çalışmasını tamamlayarak Ordu’da bu alanda bir rekor kırdı.

YENİ PROJELERLE İLÇELER DAHA DA RAHATLAYACAK

Öte yandan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in himayelerinde Ordu’da yatırım ağını geniş alana yayan Büyükşehir Belediyesi kırsal ilçeler ön planda tutularak hizmet ağını genişletiyor. Özellikle 2026 yılı itibariyle ilçelere yapılacak projelerle şehrin daha da rahatlaması hedefleniyor.