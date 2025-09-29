İstanbul Maltepe Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi 50 yaş üstü Maltepeli vatandaşlara yönelik hizmet veriyor.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe’nin Girne Mahallesi’nde yeşillikler içinde, sakinliğiyle dikkat çeken küçük bir vaha olan merkezde hafta içi her gün 8.30- 17.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Merkezde vatandaşlar için müzikten satranca, kitap okumadan danışmanlık hizmetlerine pek çok etkinlik düzenleniyor. Engelli dostu yapıya merkezde vatandaşların keyifli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

Altın Yıllar Yaşam Merkezi üyelerinden İsmet Çöl, kırk senelik çalışma hayatından sonra buraya üye olarak hizmetlerden yararlanmaya başladığını belirterek “Bu merkez Maltepe’de yaşayan 50 yaş üstü vatandaşlar için büyük şans. Maltepe Belediyesi burada güzel bir projeyi hayata geçirdi. Burada verilen hizmetlerden herkesin yararlanmasını tavsiye ederim” diye konuştu.

“NEFES ALIYORUZ, TOPRAK ÖZLEMİNİ GİDERİYORUZ’

Merkezde pek çok etkinlik düzenlendiğini ifade eden Çöl “Burası nefes aldığımız bir yer. Burada insanlar iletişim halinde oluyor. Etkinliklerle sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçiyoruz.

Burada çok güzel zaman geçiriyorum. Bahçeden bazen üç saat çıkmıyorum. Kompost gübre yapmayı da öğrettiler. Bu sene fide ekiminde suni gübre yerine kompost gübre kullandım. Evde çöp çıkmıyor. Çıkan çöpleri gübre üretiminde burada kullandım. Çiftçi çocuğuyum. Büyük şehirlerde topraktan uzaklaştık. Toprağı çok seviyorum. Toprağın dilini az çok bilirim. 40 yıl sonra bu özlemimi gideriyorum. Baktığım alanlar arkadaşlarımıza örnek oluyor. Toprak çok değerli bir şey. Kıymetini bilmek gerekiyor” dedi. Merkeze başvurmak isteyen vatandaşlar 444 17 06 numaralı telefondan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilir.