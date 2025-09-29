Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda konfor ve güvenliği artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Bu kapsamda 18 metre uzunluğundaki 30 yeni otobüsün ilk partisi kente ulaştı. İlk etapta teslim edilen 9 otobüsle birlikte Denizli’de toplam belediye otobüs sayısı 322’ye yükseldi.

İLK ETAPTA 9 YENİ OTOBÜS GELDİ

Delikliçınar Meydanı’nda sergilenen yeni otobüsleri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ertuğrul Gökce ile birlikte inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, toplu ulaşımı geliştirme çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

2025 YILINDA 68 YENİ OTOBÜS

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu,“Şehrimize hayırlı olsun. Bugün aldığımız otobüslerin ilk partisi geldi. Bu araçları Denizlimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önceliklerimizden biri kentin ulaşım sorununu çözmek. Bu noktada tüm alternatifleri birlikte değerlendireceğimiz bir sistem kuruyoruz. Filomuz uzun yıllar boyunca yaşlı bir yapıya sahipti. Bu nedenle bu yılın başında aldığımız 38 otobüse, şimdi de 30 otobüs ilave ederek toplamda 68 yeni otobüsü hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yılbaşından sonra da yeni alımlara devam edeceğiz” diye konuştu

“DAHA SAĞLIKLI, HIZLI VE SERİ ULAŞIM HEDEFİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ”

Vatandaşların konforlu ve çevreye duyarlı toplu ulaşımı en doğal hakları olarak gördüklerini dile getiren Başkan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar bize gösterilen sabır için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Zor zamanlar yaşadık, aksaklıkların farkındaydık. Bu yeni otobüslerle birlikte daha sağlıklı, hızlı ve seri ulaşım hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz” dedi. Yeni araçların üç parti halinde teslim edileceğini belirten Çavuşoğlu, “Bugün ilk partiyi teslim aldık. Ekim ayında ikinci, kasım ayında ise üçüncü parti gelecek ve toplam 30 otobüsle yolculuğumuz devam edecek. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.