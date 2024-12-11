İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gelenekselleşen ‘Kültür Buluşmaları’ Tunceli ile devam ediyor. 12-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Tunceli Kültür Buluşmaları'nda; paneller, gösteriler ve dinletiler yer alırken her gün saat başı konserler olacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Tunceli'nin tarihi, kültürel mirasını ve özgün lezzetlerini geniş bir kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlenen Tunceli Kültür Buluşmaları, 12-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İBB Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.

Etkinlik, Tunceli'nin ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik yapısını ele alan paneller, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, folklor gösterileri ve birbirinden özel konserlerle dolu zengin bir program sunacak. 4 gün sürecek buluşma, gelen misafirleri Tunceli'nin tarihî ve kültürel atmosferiyle tanıştıracak.

Tunceli’nin kültürel mirasını İstanbullularla buluşturmayı amaçlayan etkinlik, tüm kültür-sanat severleri 15 Aralık Pazar gününe kadar Yenikapı Etkinlik Alanı'na bekliyor.

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