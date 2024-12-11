İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ovalıoğlu’nun başlattığı ‘Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları’nın sekizincisi Cevizlik ve Zeytinlik sakinleri ile yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Sekizinci buluşma ile ilçedeki tüm mahallelerin sorunlarının dinlenmiş olmasının yanı sıra, mevcut sorunların çözümü için daha çok çalışacaklarını belirten Başkan Ovalıoğlu, “Şimdi görev başa düştüyse, Ayşegül burada! Hak ve hukukun üstünlüğünün ve adalet sisteminin tecelli ettiği demokratik hakkımızın peşinde” dedi. Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla vatandaşların sorun ve taleplerinin dinlendiği ‘Evimiz Bakırköy Mahalle Buluşmaları’nın sonuncusu Cevizlik ve Zeytinlik sakinleri ile yapıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ovalıoğlu’nun ilçeyi ortak bir akılla yönetmek için başlattığı buluşmaların sekizincisi ile ilçedeki tüm mahalle sakinleri ile bir araya gelinmiş oldu. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini ilk ağızdan dinleyen Başkan Ovalıoğlu, gerekli çözümlerin sağlanması ve taleplerin karşılanması için beraberindeki başkan yardımcıları ve müdürlere yönlendirmeler yaptı. Mahalleliler, yapılan yönlendirmeler ve sunulan çözüm önerileri ile tüm sorularına cevap buldu.

“Kıvılcım gider, ateş topu gelir ve ülkesine hizmet eder”

Beyin cerrahi ve akademisyen olarak sadece Türkiye’de değil yurtdışında da çok sayıda başarıya imza atan Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, asıl amacının ülkesine hizmet etmek olduğunu vurguladı. Mesleğini yaptığı süreçte de ülkede var olan birçok sorunun farkında olduğunu, bu sorunları çözüme kavuşturmak için siyasete atıldığını söyleyen Başkan Ovalıoğlu, “Doktor Ayşegül niye burada? Memnunsa ameliyat yapmaktan, gider huzurla, mutlulukla ameliyathanesinde çalışırdı. Demek ki ülkesi için dertleniyor. Gider, gelir, görür. Kıvılcım gider, ateş topu gelir; durur burada, çalışır, ülkesine hizmet eder. Şimdi görev başa düştüyse, Ayşegül burada! Hak ve hukukun üstünlüğünün ve adalet sisteminin de tecelli ettiği demokratik hakkımızı arıyoruz. Ayşegül bunların peşinde” diye konuştu.

Başkan Ovalıoğlu, mahalle buluşmalarının önümüzdeki yılda da bütün mahallelerde devam edeceğini ifade etti