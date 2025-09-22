İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik operasyonlarda 11 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirerek 35 şahsı tutukladı. "Suça geçit yok" vurgusu yapan emniyet, mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, suç çetelerine yönelik geniş çaplı operasyonlarda önemli bir başarı elde etti.

Tehdit, yağma ve kurşunlama gibi ağır suçlara karışan şüphelilere yönelik baskınlarda, 11 adet tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin sosyal medya paylaşımında, "SUÇA GEÇİT YOK" başlığıyla duyurulan operasyonda, suç örgütlerine karşı amansız mücadelenin altı çizildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada, suç çeteleriyle, eski ya da yeni nesil ayrımı gözetmeden hangi kılığa bürünürlerse bürünsünler, dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadelemiz devam edileceğini kaydetti.