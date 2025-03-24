İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan tarihi mezarların tahrif edilmesi olayıyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı ardından Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki eylemlerde Şehzadebaşı Cami'ye zarar verildiği iddialarına Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada; camii ve çevresinin güvenlik sorumluluğu Emniyet Müdürlüğü'nde olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de güvenliğin sağlanmasına destek amacıyla alanda görev yapacağını duyurdu.

Açıklamada, 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Vakıflar arasında tarihi hazirelere yönelik bakım ve restorasyon çalışmalarını içeren protokolün iptal edilmiş olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras ekiplerinin İstanbul’un tarihi eserlerini ihya ettiği, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun özel hassasiyeti, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve ekibinin bilimsel çalışmalarının büyük takdir topladığının altı çizildi.

"YETKİ ALANIMIZ DIŞINDA OLMASINA RAĞMEN, DÜZENLEYECEĞİZ"

İstanbul Miras ekiplerinin bu olayda da kamu sorumluluğu bilinciyle derhal çalışmalara başladığı belirtilerek, "Yetki alanımız dışında olmasına rağmen, Şehzadebaşı Haziresi ve çevresindeki duvarlarda kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılmış olup, ilgili alan en kısa sürede İBB Miras ekiplerince düzenlenecektir. Camii ve çevresinin güvenlik sorumluluğu Emniyet Müdürlüğü'nde olmasına rağmen, İBB Zabıta ekipleri de güvenliğin sağlanmasına destek amacıyla alanda görev yapacaktır. Tarihi ve manevi mirasımıza, kültürel değerlerimizle birlikte; bu bilincin markalaşmış öncüleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mahir Polat’a sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi İstanbul Valisi Davut Gül, cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyon olduğunu belirterek, bu alçakça eylemleri gerçekleştirenlerin tespit edildiğini ve şahıslara hakettikleri cezaların verileceğini belirtmişti.