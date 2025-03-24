Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında kurulan standında çocukların anlık çekilen fotoğrafları, yapay zeka destekli uygulamalarla işlenerek, hayal ettikleri mesleklerdeki görünümlerine dönüştürülüyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" temasıyla kurduğu stant ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bakanlığın "Aile Yılı" etiketiyle kurduğu stantta teknoloji ve sanat bir araya getirilerek, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatılıyor.

Yapay zeka ile tasarlanan fotoğraflar, çocukların geleceğe dair hayallerini somutlaştırırken, ebru ve boyama etkinlikleri ise el becerilerini geliştiriyor.

Stant görevlileri tarafından anlık çekilen fotoğraflar yapay zeka destekli uygulamalarla işlenerek çocukların gelecekteki görünümleri şeklinde tasarımlar haline getiriliyor.

Külliye’de Ramazan standımızda minik hayaller büyük gülümsemelere dönüşüyor!Çocuklar “büyüyünce ne olacaksın?” diye soruyoruz, cevabı yapay zekâyla fotoğrafa çeviriyoruz!Hem eğlence, hem hatıra, hem tebessüm bir arada!@Kulliye_Ramazan #AileYılı pic.twitter.com/PMKc6DPIJ2— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) March 24, 2025

Çocukların güncel fotoğrafları üzerinden gelecekte olmak istedikleri mesleğe göre üretilen yapay zeka görselleri çocukların oldukça ilgisini çekiyor. Oluşturulan görseller çerçeve eklenerek Külliyede Ramazan başlığı ile e-posta yoluyla kendilerine veya ailelerine iletiliyor.

Bakanlığın Ramazan etkinlik alanındaki stantları bayrama kadar ziyaretçilere açık olacak.