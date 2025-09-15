İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi, giderek artan kumar bağımlılığına karşı sunduğu ücretsiz psikoterapi hizmetiyle vatandaşların yanında yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, son yıllarda artış gösteren kumar bağımlılığına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak ve destek sunmak amacıyla ilçede yaşayan vatandaşlara ücretsiz psikoterapi desteği sunuyor.

Belediyeye bağlı Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi tarafından yürütülen bu hizmet kapsamında; bireysel terapi, aile terapisi ve gerekirse hastane yönlendirmeleri de sağlanıyor. Kumar bağımlılığı şikayetiylebelediyeye başvuran kişilerin uzman psikologlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sadece psikoterapiyle mi, yoksa hastane desteğiyle mi ilerlemesi gerektiğine karar veriliyor. Ardından kişiye özel seans programı oluşturuluyor.

Beylikdüzü Belediyesi Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri Birimi’nde görev yapan uzman klinik psikolog Tuğçe Seçkin Esmeray kumar bağımlılığının hem dünyada hem de Türkiye'de ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek, “Eskiden kumar sadece fiziksel mekânlarda oynanırken, artık bir cep telefonu ya da bilgisayar üzerinden kolaylıkla erişilebiliyor. Araştırmalara göre kumar oynama yaşı ise 15 ile 29 yaş aralığına kadar düşmüş durumda. Kumara ilk başta eğlence amaçlı sadece oyun gibi görülerek başlanıyor. Belli bir süre sonra bu eğlence olmaktan çıkıyor. Kişi oynamadan vaktini geçiremiyor ya da kontrolünü kaybettiğinin farkına varamıyor. Kumar bağımlılığı da alkol ve madde bağımlılığı gibi tedavi edilebilir. Çevremizde bununla ilgili süreç yaşayan biri varsa veya biz oynuyorsak bu konuda bir uzmandan destek almalı ve tedavi sürecine başlamalıyız. Danışma Takip ve Rehabilite Hizmetleri olarak alkol, madde ve teknoloji bağımlılığının dışında kumar bağımlılığıyla da ilgili psikoterapi hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.

Kumarın sadece ekonomik bir kayıp olmadığını, aynı zamanda umut, zaman ve aile ilişkilerinde de ciddi kayıplara yol açtığını ifade eden psikolog Alper Pinaz ise kumar bağımlılığının sanılanın aksine bir irade meselesi olmadığını, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu kaydetti.